ARCHIV - Das Logo von Uniper steht bei der Bilanzpressekonferenz in der Konzernzentrale. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Importeur Uniper: Russisches Gas in Euro über Konto bei Gazprombank Von dpa | 17.05.2022, 19:01 Uhr

Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, Uniper, geht davon aus, Ende Mai fällige Rechnungen für russisches Erdgas im Einklang mit den EU-Sanktionen begleichen zu können. Uniper erhalte die Rechnung in Euro, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Und wir bezahlen in Euro auf ein Konto der Gazprombank im Einklang mit dem neuen Zahlungsmechanismus. Auf diese Weise ist eine fristgerechte Vertragserfüllung unsererseits gewährleistet.“ Zu diesem Vorgehen stehe man im engen Austausch mit der Bundesregierung.