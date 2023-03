Am Ende verurteilte die Wirtschaftskammer in Osnabrück Hendrik Holt (links) zu acht Monaten Haft. Archivfoto: Friso Gentsch up-down up-down Urteil in Osnabrück Das sagte der Richter zu Hendrik Holt, Maskendeals und der Berliner Politik Von Nina Kallmeier | 24.03.2023, 18:23 Uhr

Hendrik Holt ist am Freitag erneut vor der Wirtschaftskammer des Osnabrücker Landgerichts verurteilt worden. Acht Monate soll der 32-Jährige in Haft, weil er nach Überzeugung des Gerichts Jens Spahn verleumdet hat. In Richtung Berliner Politik fand Richter Norbert Carstensen deutliche Worte.