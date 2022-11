Jerome Powell Foto: Patrick Semansky/AP/dpa up-down up-down Wochenausblick US-Wahlen und Inflation stellen Dax-Erholung auf die Probe Von dpa | 04.11.2022, 18:24 Uhr

In der neuen Woche könnten sich die Zwischenwahlen in den USA als zusätzliche Belastung für die Erholung des Dax erweisen. Der deutsche Leitindex war am Freitagnachmittag kurz über die Marke von 13.500 Punkten geklettert und hatte damit den höchsten Stand seit Mitte September erreicht.