Tanken in den Niederlanden FOTO: Federico Gambarini Spritpreise Venlo: Kein Ansturm durch Tanktouristen aus Deutschland Von dpa | 01.04.2022, 13:36 Uhr | Update vor 19 Min.

Trotz der vergünstigten Spritpreise in den Niederlanden ist es am Freitag in der niederländischen Grenzstadt Venlo zu keinem größeren Andrang von Tanktouristen aus Deutschland gekommen. Das beobachtete ein dpa-Reporter vor Ort.