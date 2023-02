Robert Habeck Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Wirtschaftspolitik Verbände pochen vor Habecks USA-Reise auf offenen Handel Von dpa | 06.02.2023, 03:40 Uhr

Die USA wollen Milliarden in den Klimaschutz stecken. Das käme gut an in Europa - würden die Pläne nicht amerikanische Firmen bevorzugen. Minister Habeck will darüber in Washington sprechen.