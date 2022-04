Verdi FOTO: Tom Weller Gewerkschaft Verdi ruft zum Streik für Tarifrechte bei Amazon in NRW auf Von dpa | 10.04.2022, 20:25 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Online-Riesens Amazon an den Standorten Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen. Im Kampf um Tarifverträge sollen sie mit Beginn der Nachtschicht die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Sonntag ankündigte.