ARCHIV - Weinlese von Bio-Trauben in Octon im Süden Frankreichs. Wegen der Hitze, musste nun früher als gewöhnlich mit der Weinlese begonnen werden. Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa FOTO: Guillaume Horcajuelo up-down up-down Agrar Verfrühte Weinlese in Frankreich wegen Hitze Von dpa | 12.08.2022, 08:01 Uhr

So früh wie in diesem Jahr hat die Weinlese in Frankreich lange nicht begonnen. Grund dafür ist die Hitze. Schlechte Erträge drohen den Weinbauern aber nicht - wenn der ersehnte Regen kommt.