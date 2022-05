Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn steht am Hauptbahnhof in Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Monatsticket Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnt Von dpa | 23.05.2022, 06:08 Uhr

Die 9-Euro-Monatstickets für Bus und Bahn gehen vielerorts am Montag in den Vorverkauf - auch in Niedersachsen und Bremen. Unter anderem beim Verkehrsverbund GVH in der Region Hannover, beim Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und beim Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) sind die Tickets dann erhältlich. Gültigkeit haben sie allerdings erst vom 1. Juni an. Für den gesamten Zeitraum von Juni bis August kosten die Tickets 27 Euro.