Umfrage Viele Beschäftigte für Maßnahmen bei Corona-Welle Von dpa | 08.10.2022, 08:15 Uhr

Maske und regelmäßiges Testen am Arbeitsplatz gehörten in vielen Firmen in Zeiten mit hoher Inzidenz zum Corona-Präventions-Standard. Das befürwortet auch ein großer Teil der Beschäftigten.