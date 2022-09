Energiesparen Foto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Strom und Gas Von Rolltreppen bis Beleuchtung: Der Handel spart Energie Von dpa | 01.09.2022, 15:53 Uhr

Auch der Einzelhandel in Deutschland ächzt unter den gestiegenen Energiekosten. Jetzt soll gespart werden. Aus Eigeninteresse, aber auch weil die Bundesregierung es so will.