ARCHIV - Die Firmenzentrale des Immobilienkonzerns Vonovia in Bochum. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild FOTO: Marcel Kusch Quartalszahlen Vonovia im Auftrieb dank Übernahme von Deutsche Wohnen Von dpa | 05.05.2022, 08:18 Uhr

Die Übernahme der Deutsche Wohnen hat Deutschlands größtemn Immobilienkonzern Vonovia weiter Auftrieb gegeben. Zudem profitiert das Unternehmen von steigenden Mieteinnahmen, wohnungsnahen Dienstleistungen sowie Neubauten. Während Vonovia am Donnerstag in Bochum die Jahresziele für Umsatz und Ergebnisse bestätigte, will das Unternehmen weniger investieren in den Neubau für den eigenen Bestand.