«Greenwashing» im Finanzsektor Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Täuschung Vorsicht vor „Greenwashing“ im Finanzsektor Von dpa | 01.06.2023, 13:11 Uhr

Die EU-Kommission will mehr Geld in „grüne“ Anlagen lenken. Doch was ist tatsächlich nachhaltig, und wo gaukeln Anbieter der Kundschaft nur Umwelt- und Klimafreundlichkeit vor?