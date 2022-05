ARCHIV - Das Uniper Kohle-Kraftwerk Datteln 4 im Abendlicht. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen Energie Vorstandschef betont Bedeutung Unipers für Energiewirtschaft Von dpa | 18.05.2022, 15:05 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Uniper, Klaus-Dieter Maubach, hat die Bedeutung des Unternehmens für die deutsche Energiewirtschaft unterstrichen. „Uniper importiert jährlich rund 370 Terawattstunden Gas und beliefert damit direkt zahlreiche Industrieunternehmen und Stadtwerke“, sagte Maubach am Mittwoch bei der virtuellen Hauptversammlung in Düsseldorf. Diese Menge entspreche rund einem Drittel des durchschnittlichen jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland.