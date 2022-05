ARCHIV - Die Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild FOTO: Ingo Wagner Wirtschaft Wachstum bei Fleischalternativen: Rügenwalder Umsatzplus Von dpa | 02.05.2022, 16:21 Uhr

Dank guter Geschäfte mit veganen und vegetarischen Produkten hat der Fleischhersteller Rügenwalder Mühle ein kräftiges Umsatzplus verbucht. Im Geschäftsjahr 2021 wurden 263,3 Millionen Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie das Unternehmen mit Sitz in Bad Zwischenahn am Montag mitteilte. Dabei verkaufte Rügenwalder nach eigenen Angaben erstmals in einem Geschäftsjahr mehr vegane und vegetarische Produkte als klassische Fleisch- und Wurstprodukte.