Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Wall-Street-Gewinne treiben Dax weiter hoch Von dpa | 14.04.2023, 09:32 Uhr

Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten ist der Dax am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Neue Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hatte erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 34.000 Zählern übersprungen. Besonders deutlich aufwärts aber war es für die zinssensibleren Technologietitel gegangen.