Am Flughafen Düsseldorf heben am Freitag zahlreiche Flugzeuge wegen eines Streiks nicht ab. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Gepäck- und Flugzeugabfertigung Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen: Hälfte der Flüge gestrichen Von dpa | 27.01.2023, 07:18 Uhr | Update vor 26 Min.

Seit den frühen Morgenstunden wird am drittgrößten Flughafen Deutschlands in Düsseldorf gestreikt. Verdi hatte die 700 Mitarbeiter der Gepäck- und Flugzeugabfertigung zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Hälfte der Flüge fallen am Freitag aus.