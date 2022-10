Warnstreik Foto: Andrew Medichini/AP/dpa up-down up-down Luftverkehr Warnstreik in Italien - zahlreiche Flüge gestrichen Von dpa | 21.10.2022, 09:29 Uhr

Gestrandete Reisende in Wartehallen der Airports und zahlreiche Flugausfälle: An diesem Freitag könnte ein Warnstreik in Italien für Chaos sorgen. Das hat auch Auswirkungen auf Reisende aus Deutschland.