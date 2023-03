Verdi bestreikt Flughafen Stuttgart Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Luftverkehr Warnstreik legt Flughafen Stuttgart erneut lahm Von dpa | 15.03.2023, 16:42 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hatte bereits am 17. Februar am Stuttgarter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Was nun auf die Passagiere am kommenden Freitag zukommt.