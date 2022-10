US-Milliardär und Tesla-Chef könnte an diesem Freitag Twitter übernehmen. Symbolfoto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Übernahme durch Elon Musk Trump, Pornos, Kosten, Arzttermine: Wie sich Twitter verändern könnte Von Mark Otten | 27.10.2022, 20:29 Uhr

Elon Musk will die Twitter-Übernahme bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschließen. Was das für Nutzer, das Unternehmen und die Welt bedeutet.