Dunkelmodus bei Windows Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn up-down up-down Computertipp Windows in Schwarz: So wird der Dunkelmodus aktiviert Von dpa | 12.09.2022, 04:17 Uhr

Alles so hell hier am Windows-Rechner, das gefällt Ihnen nicht? Gut, dass in der Systemsteuerung auch eine dunklere Farbdarstellung für Windows und Programme ausgewählt werden kann.