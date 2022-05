ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Dein Weg zum 9-Euro-Ticket" steht im Hauptbahnhof. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Bockwoldt HVV Zehntausende 9-Euro-Tickets via App und Online-Shop verkauft Von dpa | 22.05.2022, 08:41 Uhr

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat in den ersten 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs für das 9-Euro-Ticket rund 56.000 der begehrten Fahrscheine verkauft. Dies seien jedoch nur die Anfragen über die App und den Online-Shop der HVV, wie eine Sprecherin am Samstagabend mitteilte. Die Zahlen der Servicestellen waren demnach noch nicht darin eingerechnet. Dennoch sei die Zahl auch ohne die Verkäufe aus den Vorverkaufsstätten überdurchschnittlich hoch, wie die Sprecherin ergänzte. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet.