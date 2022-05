ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Rhein-Sieg-Kreis Zoll kontrolliert Amazon-Paketzusteller in Troisdorf Von dpa | 05.05.2022, 14:58 Uhr

Zoll und Polizei haben am Donnerstag Paketzusteller des Online-Händlers Amazon in Troisdorf kontrolliert. Dabei gehe es unter anderem um mögliche Schwarzarbeit und Mindestlohnverstöße, sagte der Sprecher des Hauptzollamtes Köln, Jens Ahland. Es würden Fahrer befragt und Verträge mit Subunternehmern geprüft, wenn diese vorlägen. Nach Erfahrungen aus früheren Kontrollaktionen gebe es immer wieder erhebliche Zahlen von Beanstandungen bei Subunternehmern. Ergebnisse der Kontrollen lagen zunächst nicht vor. Damit sei erst am Nachmittag zu rechnen, sagte der Zollsprecher. Über die Kontrollen hatte zuvor der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.