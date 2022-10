Die Gas-Terminals in Spanien sind voll. Symbolfoto: Imago Images/penofoto up-down up-down Tanker-Stau vor Spaniens Küste Zu viel Gas in Spanien: Neue Pipeline soll Gas nach Europa liefern Von Ralph Schulze | 20.10.2022, 15:17 Uhr | Update vor 3 Std.

In Spanien werden Schiffe wegen voller Gasspeicher abgewiesen, während in Europa Gas rar ist. Lange lehnte Frankreich das Pipeline-Projekt ab, das Gas in Europa verteilen sollte. Jetzt gibt es eine Einigung.