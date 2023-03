Gazprombank Schweiz Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Gazbrombank Schweiz Zürich: Vier Banker wegen Konten von Putin-Freund verurteilt Von dpa | 30.03.2023, 14:27 Uhr

Eine Bank in der Schweiz verwaltete Millionen für einen russischen Musiker. Woher der Putin-Freund so viel Geld hatte, wurde nicht hinterfragt. Auch nach einem Prozess in Zürich bleiben Fragen offen.