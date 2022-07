ARCHIV - Elektrofahrzeug vom Typ Model Y stehen zur Eröffnung der Tesla-Fabrik Berlin Brandenburg auf einem Band. Knapp vier Monate nach dem Start geht die Tesla-Autofabrik in Brandenburg in eine zweiwöchige Produktionspause. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild POOL/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Arbeitsmarkt Zwei Wochen Produktionspause in Tesla-Fabrik in Grünheide Von dpa | 08.07.2022, 13:35 Uhr

Kaum angefangen, schon legt Tesla in seiner Fabrik in Grünheide eine Pause in der Produktion ein. Freude kommt in der Belegschaft dabei eher nicht auf.