Börse in Frankfurt : Auch US-Arbeitsmarkt verschafft dem Dax keinen Kick

06.Okt.2017

Der deutsche Leitindex handelte zuletzt 0,09 Prozent höher bei 12 979,04 Punkten. Kurz zuvor war er auf ein Rekordhoch bei 12 993,53 Zählern geklettert und haarscharf an der 13 000er Marke gescheitert.

Der Arbeitsmarkt in den USA blieb im September mit einem Rückgang von 33 000 Stellen deutlich hinter den Erwartungen zurück. «Bei den neu geschaffenen Stellen wurde die Markterwartung zwar verfehlt. Dies kann aber auch an einem Mangel an Bewerbern liegen», schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Die durchschnittlichen Löhne und Gehälter stiegen dagegen stärker als erwartet. Damit könnten auch die Zinserwartungen in den USA steigen.

Der MDax, in dem die Aktien von 50 mittelgroßen Unternehmen vertreten sind, gab um 0,17 Prozent auf 26 060,55 Punkte leicht nach. Der Technologiewerte-Index TecDax handelte 0,21 Prozent niedriger bei 2484,52 Punkten. Für den europäischen Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent auf 3610,48 Punkte abwärts.

Bei den Einzelaktien hielten sich die Ausschläge ebenfalls in Grenzen. Aktien von Thyssenkrupp verloren 1,6 Prozent, sie lagen damit am Ende des Dax. Papiere von ProSiebenSat.1 avancierten mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent zum bisherigen Tagessieger im Dax.