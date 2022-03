Strom : Ausbau erneuerbarer Energien im Rheinischen Revier geplant

Kommunen, Energieversorger und das Land NRW haben am Montag ihren Willen bekräftigt, in den kommenden Jahren im Rheinischen Braunkohlenrevier den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. In Düsseldorf unterzeichneten Vertreter der mehr als 50 Akteure ein Papier, in dem sie sich für den Ausbau grüner Strom-Erzeugungskapazität von 2,3 Gigawatt im Jahr 2020 auf mindestens 5 Gigawatt im Jahr 2028 aussprechen. Das entspricht etwa der Kapazität von 1000 Windrädern mit jeweils fünf Megawatt Leistung.

„Durch (...) den damit einhergehenden ambitionierten Transformationsprozess soll das Rheinische Revier zu einer energiewirtschaftlich hoch modernen und zukunftsfähigen Region weiterentwickelt werden“, heißt es in der „Gigawattpakt“ überschriebenen Vereinbarung. Mit dem bereits seit einigen Jahren verwendeten Begriff war noch im vergangenen Jahr der Pla...

