Interview Bundesärztekammer : „Ausländische Ärzte besser prüfen“

Bundesärztekammer-Chef Frank Ulrich Montgomery schlägt vor, Rathäuser zum Teil zu medizinischen Versorgungszentren umzubauen

Ausländische Ärzte sollen eine Prüfung auf dem Niveau des deutschen Staatsexamens machen, fordert Bundesärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery im Interview mit Redakteurin Stefanie Witte.

Foto: Peter Steffen

Montgomery: Ja. Wir sollten sicherstellen, dass ausländische Ärzte einen möglichst hohen Kenntnisstand haben. Dazu braucht es nicht unbedingt das klassische Staatsexamen über sechs Jahre. Aber wir müssen schon den Kenntnisstand prüfen, über den auch ein deutscher Arzt am Ende seines Studiums verfügt. Dazu sollte man die dritte Prüfung des Staatsexamens zugrunde legen.

Gerade im ländlichen Raum berichten Patienten immer wieder von Ärzten, mit denen sie sich nur auf Englisch oder mit Händen und Füßen verständigen können. Die Sprachtests sind offenbar nicht immer zuverlässig.

Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich feststellen müssen, dass diese Prüfungen nicht immer mit der nötigen Schärfe durchgeführt wurden. Ich kann die Sorgen von Patienten nachvollziehen. Das früher geübte B2-Niveau, also Umgangssprache, reicht nicht. In der Fachsprache müssen wir ein flächendeckendes C1-Niveau sicherstellen, also die Fähigkeit, sich auch mit komplexen Sachverhalten sicher auseinandersetzen zu können. Mittlerweile muss das auch überall nachgewiesen werden.

Was macht den Beruf des Landarztes so unattraktiv?

Der Beruf an sich ist nicht unattraktiv. Ganz im Gegenteil. Er ist ausgesprochen abwechslungsreich und auch fachlich herausfordernd. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass mehr und mehr Menschen in die Städte gehen. Die Folge ist, dass die Feuerwehr, die Post und die Schulen in vielen Dörfern schließen und wegen der fehlenden Infrastruktur irgendwann auch die Ärzte keine Nachfolger finden. Zurück bleibt eine ältere Bevölkerung. Wir müssen uns überlegen, wie wir die versorgen. Die Einkommenssituation der Landärzte ist heute deutlich verbessert. Daran kann es nicht liegen. Wir müssen daher zum Beispiel dafür sorgen, dass die Versorgung in einem Ort nicht nur von einem, sondern von zwei oder drei Ärzten organisiert wird, die auch nicht alle vor Ort leben müssen. Dafür müssen wir Anreize schaffen.

Welche Anreize können das konkret sein?

Nehmen Sie beispielsweise das ein oder andere überdimensionierte Rathaus. Vielleicht könnte man einen Flügel zu einem günstigen Mietpreis als medizinisches Versorgungszentrum ausgestalten, in dem sich drei, vier Ärzte niederlassen können. Man muss aber auch ehrlich sein: Eine flächendeckende Versorgung mit Ärzten aller Fachrichtungen werden wir auf dem Land nicht mehr gewährleisten können. Es muss also organisiert werden, dass man zum Beispiel ältere Patienten zum Arzt bringt und nicht umgekehrt.

Eine Möglichkeit kann die Telemedizin sein. Sehen Sie das als Chance?

Absolut. Ich bin ja selbst Radiologe und arbeite an einer Universitätsklinik. Wir haben mit mehreren kleinen Krankenhäusern der Umgebung telemedizinische Verträge. In diesen Häusern wird teilweise nur vier Stunden pro Tag Radiologie angeboten, und zu anderen Zeiten bedienen wir das von Hamburg aus. Das klappt hervorragend. Wenn ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis etabliert ist, kann man auch Teile der Überwachung eines älteren oder chronisch kranken Patienten mit diesen Mitteln durchführen. Voraussetzung sind etablierte und zertifizierte Systeme. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es immer noch viele Menschen gibt, die keinen Zugriff auf eine vernünftige Breitband-Internetverbindung haben.