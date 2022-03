Wirtschaft : Außenwerber Ströer peilt zweistelliges Umsatzwachstum an

Der Außenwerber Ströer hat 2021 seine eigenen Erwartungen leicht übertroffen und will in diesem Jahr einen draufsetzen. Der Erlös solle um 10 bis 14 Prozent steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem soll das Geschäft mit Außenwerbung um 16 bis 20 Prozent zulegen. Dabei will der Vorstand die Zahl der digitalen Bildschirme im Straßenumfeld bis Mai 2023 auf rund 2000 Exemplare verdoppeln. Derzeit betreibt Ströer weitere 5000 Schirme etwa an Bahnhöfen, Einkaufszentren oder U-Bahn-Stationen, auf denen Informationen und Werbung zu sehen sind.

Der Umsatz stieg 2021 verglichen mit dem Vorjahr um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro. Genauso stark ging es mit dem bereinigten operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf 513 Millionen Euro hoch. Dabei profitierte das Unternehmen neben der digitalen Außenwerbung auch von einer größeren Nachfrage nach programmatischer Vermarktung,...

