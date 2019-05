Börse in Frankfurt : Autowerte lassen den Dax steigen

Der Dax hat am Montag dank steigender Autowerte vorerst die Marke von 12.000 Punkten gefestigt. Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Dauerthema Handelsstreit kletterte der Leitindex im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 12.095,49 Punkte.

von dpa

27. Mai 2019, 09:44 Uhr

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,65 Prozent auf 25.323,56 Punkte.

Von den Europawahlen am Wochenende gingen keine größeren Belastungen aus. Am Markt hieß es, die Volksparteien hätten zwar vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen befürchtete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben. «Trotz der Zugewinne am rechten Rand stellen nach wie vor überwiegend pro-europäische Kräfte die Mehrheit im EU-Parlament», kommentierte die LBBW.

Die Nachricht des Tages kam aus dem Autosektor, wo das Konsolidierungskarussell um eine Option reicher wird. Dass der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler eine Verschmelzung mit Renault vorschlug, sorgte im ganzen Sektor für Fantasie.