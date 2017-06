Höchste Werte seit 23 Jahren : Bauboom hält an: Mehr Aufträge für Betriebe in Deutschland

Der Bauboom in Deutschland hält an: Im April sind im Baugewerbe mehr Aufträge eingegangen. Das Plus lag bei 0,9 Prozent im Vergleich zum März des laufenden Jahres und bei 6,4 Prozent gemessen am Vorjahresmonat.