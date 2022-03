Einkäufe immer teurer : Bei diesen Lebensmitteln achten Deutsche besonders auf günstige Preise

Durch den Ukraine-Krieg werden steigende Preise für Lebensmittel erwartet. Bei welchen Erzeugnissen den Deutschen ein günstiger Preis besonders wichtig ist.

Einkaufen wird teurer. Der Krieg in der Ukraine treibt die Preise für Lebensmittel in die Höhe, auch in Deutschland. Europas zweitgrößter Agrarhändler Agravis hält eine nochmalige Verteuerung von Lebensmitteln für wahrscheinlich. Die schon zuvor verzeichneten Zuwächse dürften vorerst anhalten. Verbraucher müssten mit steigenden Preisen rechnen, hieß es...

