Show-down in Alabama : Bekommt Amazon seine erste US-Gewerkschaft?

Amazon ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Amerika. Doch US-Gewerkschaften haben bei dem Konzern des reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, nichts zu melden. Das könnte sich nun ändern.

Bessemer | Die Fronten sind verhärtet, die Gemüter erhitzt: Amazon und Gewerkschaften - das passte noch nie zusammen. Immer wieder gerät der weltgrößte Online-Händler wegen seiner Arbeitsbedingungen in die Kritik, in Europa ist das Verhältnis deshalb entsprechend angespannt. In den USA hingegen haben Gewerkschaften beim Konzern des reichsten Menschen der Welt...

