CEO Bert Habets geht : Bertelsmann-Chef Rabe übernimmt Führung der RTL Group

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe übernimmt die Führung der wichtigen Unternehmenstochter RTL Group. Er löst damit Bert Habets als CEO ab, der aus persönlichen Gründen zurücktrete, wie die RTL-Gruppe in Luxemburg mitteilte.

von dpa

01. April 2019, 12:58 Uhr

Rabe bleibe in Personalunion Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. «Die RTL Group ist gemessen am Umsatz und Ergebnis der wichtigste Unternehmensbereich von Bertelsmann», teilte Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann mit. Insofern sei es sehr zu begrüßen, dass Rabe nun die Führung übernehme.

Habets hatte nach dem Rückzug von Anke Schäferkordt seit zwei Jahren an der Spitze von Europas größtem Medienkonzern gestanden - zunächst als Teil einer Doppelspitze, später allein.

Die in Luxemburg ansässige RTL Group ist zu 75,1 Prozent im Besitz des Medienkonzerns Bertelsmann und beteiligt an 60 Fernsehsendern und 30 Radiostationen in Europa sowie an Produktionsgesellschaften weltweit. In Deutschland sind dies RTL, RTL II, SuperRTL, n-tv und Vox.