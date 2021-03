Stahlhersteller : Bund stützt Georgsmarienhütte mit 58 Millionen Euro

Die Corona-Pandemie macht auch dem Stahlhersteller Georgsmarienhütte zu schaffen. Nun erhält das Unternehmen „Hilfe zur Selbsthilfe“ von der Bundesregierung.

Georgsmarienhütte | Die Bundesregierung unterstützt den niedersächsischen Stahlhersteller Georgsmarienhütte (GMH) in der Corona-Krise mit einer Stillen Beteiligung in Höhe von 58 Millionen Euro. Die Hilfe erfolgt durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), wie das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten die „Neue Osnabrücker Z...

