Flensburg : Bundesarbeitsagenturchef Scheele besucht Malerbetrieb

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat am Montag im Rahmen der „Woche der Ausbildung“ einen Malerbetrieb in Flensburg besucht. Scheele informierte sich dort über das Programm „Zukunftsstarter“ für 25- bis 35-Jährige ohne Berufsabschluss. Die Initiative sei eine sinnvolle Investition, da die angesprochene Altersgruppe noch 30 bis 40 Jahre Berufsleben vor sich habe, sagte Scheele. Neben motivierten jungen Menschen brauche es auch Arbeitgeber, die mitmachen. „Jedes Jahr bleiben zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch deshalb ist es für Betriebe sinnvoll, auch über 25-Jährigen ohne Berufsabschluss eine zweite Chance zu geben und mit ihnen einen Ausbildungsvertrag zu schließen.“

Eine Zukunftsstarterin ist die 31-Jährige Jannika Beck, die seit dem 1. September 2020 eine Ausbildung zur Malerin/Lackiererin in dem von Scheele besuchten Betrieb in Flensburg macht. Zuvor hatte sie der Gastronomie als Helferin gejobbt. Ihre Gesellinnenprüfung ist im Sommer 2022. Mehr als jeder zweite Arbeitslose zwischen 25 und 35 Jahren in Schleswig...

