Börse in Frankfurt : Chinas Geldpolitik und Handelsoptimismus treiben den Dax

Der deutsche Aktienmarkt hat an das sehr gute Börsenjahr 2019 angeknüpft und deutlich zugelegt. Für Freude bei den Anlegern sorgten sowohl die weitere Lockerung der chinesischen Geldpolitik als auch die erwartete Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und China.

von dpa

02. Januar 2020, 12:36 Uhr

Der Dax stieg bis zum Mittag um 0,86 Prozent auf 13.363,04 Punkte. Damit nahm der deutsche Leitindex wieder Kurs auf das bisherige Rekordhoch von 13.596,89 Zählern aus dem Januar 2018.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,76 Prozent auf 28.528,57 Punkte. In Europa zog der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um gut 1 Prozent an.

Europaweit notierten in dem freundlichen Umfeld alle Branchen im Plus. Die größten Gewinne verzeichneten die Banken, die oft besonders stark auf konjunkturelle Nachrichten reagieren. Hierzulande stiegen die Aktien der Deutschen Bank an der Dax-Spitze um knapp 5,5 Prozent. Klarer Favorit im MDax waren die Anteilsscheine des Wettbewerbers Commerzbank, die um rund 7 Prozent in die Höhe schnellten.

Gefragt waren zudem einige der großen Kursverlierer des Börsenjahres 2019, zu denen im Dax Wirecard gehört. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters sprangen am Donnerstag um gut 4 Prozent an.

Auch außerhalb der Dax-Schwergewichte gingen Anleger bei Verliereraktien auf Einkaufstour: So stiegen die Anteilsscheine des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp um mehr als 2,6 Prozent, nachdem sie 2019 noch um rund 20 Prozent gefallen waren. Papiere des Düngemittelunternehmens K+S legten nach einem Rücksetzer um fast 30 Prozent im vergangenen Jahr nun um rund 2 Prozent zu.

An der Spitze des Nebenwerteindex SDax gewannen die Anteilsscheine des Autozulieferers Leoni gut 6 Prozent, nachdem sie im vergangenen Jahr um fast zwei Drittel eingebrochen waren.