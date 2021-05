Rückkehr in Gewinnzone : Commerzbank mit Zuversicht nach gutem Jahresaufakt

Trotz erheblicher Kosten für den Konzernumbau legt die Commerzbank schwarze Zahlen vor. Im Tagesgeschäft läuft es offenbar gut. Der Vorstand zeigt sich mit Blick nach vorne optimistisch.

Frankfurt am Main | Bei der Commerzbank wächst nach der Rückkehr in die Gewinnzone die Hoffnung auf eine Trendwende. „Wir haben bereits nach wenigen Monaten bedeutende Meilensteine unserer Transformation erreicht und wichtige strategische Projekte in allen Teilen des Konzerns auf den Weg gebracht“, bilanzierte der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandschef Manfred Kno...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.