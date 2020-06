Börse in Frankfurt : Dax am Hexensabbat im Plus - Wirecard stürzt noch weiter ab

Fredrik von Erichsen

Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten Hexensabbat, hat der Dax zugelegt. von dpa

Am späten Vormittag gewann der deutsche Leitindex 0,78 Prozent auf 12.377,76 Zähler. Beim großen Verfall laufen Terminkontrakte und Optionen aus, was häufig zu Kursausschlägen führt. Das Kursdrama bei Wirecard setzte sich fort: Nach dem Kurseinbruch vom Vortag von fast 62 Prozent nach abermaliger Verschiebung des Jahresabschlusses für 2019 verloren die Papiere des Zahlungsabwicklers erneut mehr als 40 Prozent an Wert. Sollte der Konzern auch an diesem Freitag keinen testierten Abschluss präsentieren, droht die Kündigung von Krediten in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro.











