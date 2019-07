Börse in Frankfurt : Dax-Anleger bleiben vorsichtig vor Fed-Entscheid

Die Anleger haben sich am Montag vor ereignisreichen Tagen kaum aus der Deckung gewagt. Immerhin schaffte es der schwächer gestartete Dax bis zum Nachmittag mit 0,17 Prozent ins Plus auf 12.398,73 Punkte.

von dpa

29. Juli 2019, 15:25 Uhr

Andere Indizes schlugen sich etwas besser als der deutsche Leitindex. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,24 Prozent auf 3532,88 Punkte zu und der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax stieg um 0,20 Prozent auf 26.277,60 Punkte.

Die erste US-Zinssenkung seit mehr als zehn Jahren gilt an diesem Mittwoch angesichts von Konjunktursorgen als ausgemachte Sache, fraglich ist aber das Ausmaß. Bereits am Dienstag wird im Zuge der Handelsstreitigkeiten eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in China zu erneuten Gesprächen erwartet. Der Zahlenreigen im Dax setzt sich dann parallel mit Zahlen von Fresenius, HeidelbergCement, der Lufthansa und Bayer fort.

Die Aktien der Deutschen Börse waren im Dax mit minus 1,8 Prozent der größte Verlierer. Besser erging es den Aktionären der Deutschen Telekom, deren Aktien 3,5 Prozent an Wert gewannen.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,40 Prozent am Freitag auf minus 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 145,36 Punkte. Der Bund-Future legte 0,14 Prozent auf 168,99 Punkte nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1123 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,1138 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8978 Euro gekostet.