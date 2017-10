Börse in Frankfurt : Dax-Anleger schalten nach Rekordhoch einen Gang zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

05.Okt.2017

«Gleichwohl dürfte der Leitindex in der Nähe der 13 000-Punkte-Marke bleiben und diese erneut in Angriff nehmen», hieß es in einem Kommentar der Postbank.

Zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer bei 12 976,24 Punkten noch einen Höchststand erklommen. Für eine gewisse Unsicherheit sorgten nun die fortgesetzten Bestrebungen der spanischen Region Katalonien zur Unabhängigkeit. Zudem richten sich die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag. Dieser ist wichtig für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Sie ist momentan auf Kurs, den Zins gegen Ende des Jahres ein weiteres Mal anzuheben. Im Laufe des Tages melden sich gleich mehrere Fed-Vertreter zu Wort.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, fiel kurz vor Mittag um 0,37 Prozent auf 26 068,50 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,71 Prozent auf 2481,19 Punkte ein. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,04 Prozent leicht nach auf 3593,57 Punkte.