Börse in Frankfurt : Dax-Anleger wagen sich etwas aus der Deckung

Der Dax hat sich zaghaft von der 13 000-Punkte-Marke abgesetzt. Die Flut von Unternehmenszahlen in den kommenden Tagen und die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten viele Anleger aber in der Defensive, sagte ein Marktkenner.