Börse in Frankfurt : Dax-Anleger zurückhaltend nach Querelen in US-Regierung

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am zunächst zurückhaltend agiert. Die überraschende Entlassung von US-Außenminister Rex Tillerson durch Präsident Donald Trump am Dienstag wirkte nach.

von dpa

14. März 2018, 09:23 Uhr

An der Wall Street ging es im späten Handel abwärts und auch in Fernost reagierten die Börsen mit Abschlägen auf die Nachricht.

Der Dax stand kurz nach dem Börsenstart 0,03 Prozent höher bei 12.225,27 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,37 Prozent auf 25.769,93 Punkte runter.

Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,04 Prozent auf 2695,35 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach. Seitens der Konjunktur dürften am Nachmittag Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze aus den USA das Interesse auf sich ziehen.

Die kurzfristig wohl wichtigste Marke für den Leitindex dürfte das Tief vom Montag vergangener Woche bei 11 831 Punkten sein. Kurse darunter bedeuten neue Tiefstände seit mehr als einem Jahr.