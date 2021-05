Börse in Frankfurt : Dax auf Erholungskurs - US-Börsen stützen

Nach einem Rücksetzer am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag zu einer Erholung angesetzt.

Frankfurt/Main | Der Dax notierte am Vormittag 0,46 Prozent höher bei 15.182,90 Punkten. Am Vortag war der Leitindex aufgrund anhaltender Inflations- und Währungssorgen infolge des zuletzt stärkeren Eurokurses kurz unter die Marke von 15.000 Punkten abgesackt und hatte letztlich um rund 1,8 Prozent nachgegeben. Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,57 Prozent auf...

