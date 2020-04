Börse in Frankfurt : Dax auf Tageshoch - Quartalsberichte kommen gut an

Der Dax ist am Montag mit kräftigen Gewinnen in die wegen des 1. Mai-Feiertags verkürzte Handelswoche gestartet.

von dpa

27. April 2020, 17:58 Uhr

Der deutsche Leitindex schloss mit plus 3,13 Prozent auf 10.659,99 Punkten auf Tageshoch. Für den MDax, in dem sich überwiegend mittelgroße Werte befinden, ging es um 1,54 Prozent auf 22.584,22 Punkte hoch. Auch in Asien, europaweit und in den USA wurden Gewinne verzeichnet.