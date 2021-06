Börse in Frankfurt : Dax behält seinen Rekord im Blick

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger weiter in Rekordlaune.

Frankfurt/Main | Der MDax der mittelgroßen Werte hatte im frühen Handel am Dienstag einen Höchststand erklommen und legte zuletzt noch um 0,13 Prozent auf 34.221,60 Punkte zu. Der Leitindex Dax stieg um 0,61 Prozent auf 15.769,69 Punkte und blieb damit nur etwas unter seiner am Montag erreichten Bestmarke. Der EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent. Im Fokus standen am...

