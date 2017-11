Börse in Frankfurt : Dax bewegt sich kaum

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

erstellt am 08.Nov.2017

Bestimmt wurde das Handelsgeschehen einmal mehr von Quartalszahlen zahlreicher Unternehmen. Der Eurokurs hielt sich stabil.

Der Dax schloss 0,02 Prozent höher bei 13 382,42 Punkten praktisch unverändert, nachdem er am Vortag mit 13 525 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Börsianer halten es für denkbar, dass der Leitindex vor dem erwarteten Kurssprung zum Jahresende zunächst noch etwas sinken wird.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es ebenfalls um 0,02 Prozent nach oben auf 26 933,22 Punkte. Im frühen Handel hatte er mit 27 151,83 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt. Der TecDax verlor den zweiten Tag in Folge recht deutlich und sank letztlich um 1,41 Prozent auf 2521,41 Zähler.

Eindeutiger Spitzenwert im Dax waren die Titel von HeidelbergCement mit einem Plus von 6,59 Prozent. Im späten Handel hatten die Papiere mit 90,50 Euro das höchste Kursniveau seit Mitte März erreicht. Die jüngsten Geschäftszahlen des Baustoffkonzerns hätten überzeugt, sagte ein Analyst.

Die Titel von Eon legten nach der Präsentation der Bilanz um 1,33 Prozent zu. Der Versorger hatte in den ersten neun Monaten des Jahres von erheblich niedrigeren Zinszahlungen und einem guten Netzgeschäft profitiert.

Linde-Papiere gewannen 1,21 Prozent. Der Industriegasekonzern hatte die vorletzte Hürde für die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair überwunden. Bis Mittwochnachmittag wurden 75,25 Prozent der bisherigen Linde-Aktien zum Umtausch in Anteile des neuen Konzerns eingereicht. Mit mehr als 75 Prozent kann die neue Linde plc mit der alten Linde AG einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Damit steht nur noch die Zustimmung der Kartellbehörden aus.

Schwächster Dax-Wert waren die Lufthansa-Aktien mit einem Minus von 3,64 Prozent. Marktbeobachter führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück nach dem zuletzt steilen Kursanstieg.

Nach Vorlage von Zahlen verbuchten im MDax die Anteile des Autozulieferers Schaeffler, des Chemikalienhändlers Brenntag und des Aromenproduzenten Symrise hohe Kursgewinne zwischen 4,3 und 7,4 Prozent.

Hohe Abschläge von 6,6 Prozent mussten hingegen die Aktionäre des Anlagenbauers Dürr verkraften. Ein überraschend schwacher Auftragseingang im dritten Quartal hatte Zweifel geweckt.

Im TecDax fielen die Aktien des Biotechunternehmens Evotec um fast 8 Prozent. In erster Linie seien dafür Gewinnmitnahmen ausschlaggebend gewesen, so Marktbeobachter. Die Aktien zählen seit Jahresbeginn zu den Überfliegern im deutschen Techwerte-Index.

Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,10 Prozent auf 3655,04 Punkte nach unten. Der Pariser Leitindex CAC 40 büßte 0,17 Prozent ein, während der FTSE 100 in London um 0,22 Prozent anzog. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum Börsenschluss in Europa kaum verändert.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Vortag auf 0,15 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,91 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 163,37 Punkte. Der Euro notierte zuletzt knapp unter der Marke von 1,16 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1590 (Dienstag: 1,1562) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8628 (0,8649) Euro gekostet.