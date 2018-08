Börse in Frankfurt : Dax bewegt sich kaum

Nach seiner kleinen Erholung an den beiden ersten Wochentagen hat sich der Dax am Mittwoch erst einmal nicht von der Stelle bewegt. Der deutsche Leitindex notierte nach den ersten Handelsminuten prozentual unverändert bei 12.384,15 Punkten.

von dpa

22. August 2018, 09:29 Uhr

Am Vorabend war der für professionelle Investoren wohl wichtigste US-Index S&P 500 auf ein neues Rekordhoch geklettert, jedoch dämpften anschließend politische Meldungen die Freude der Anleger.

Im Blick stehen an diesem Mittwoch die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Zudem zieht das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole bereits die Aufmerksamkeit auf sich. Nach wie vor präsent, aber etwas in den Hintergrund gerückt ist die Währungskrise in der Türkei.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand zur Wochenmitte zuletzt 0,07 Prozent höher auf 26.651,59 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich mit minus 0,01 Prozent auf 2926,20 Punkten richtungslos. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,04 Prozent vor.