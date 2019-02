Börse in Frankfurt : Dax bewegt sich kaum

Die Dax-Anleger haben sich auch fürs Abwarten entschieden. Der deutsche Leitindex schwankte um seinen Schlusskurs vom Montag und legte bis zum Mittag um 0,08 Prozent auf 11.308,70 Punkte zu.

von dpa

19. Februar 2019, 12:27 Uhr

Bereits zum Wochenstart war das Börsenbarometer unter dem Strich nahezu auf der Stelle getreten, auch weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Impulse von der Wall Street fehlten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stand 0,38 Prozent tiefer bei 24.370,55 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls etwas nach.

Nach der Rally seit Jahresbeginn konsolidiere sich der Markt aktuell, sagte Marktanalyst Frank Geilfuß vom Berliner Bankhaus Löbbecke. Zudem seien die schlechten Wirtschaftsnachrichten mittlerweile in den Kursen berücksichtigt, so dass die Anleger nun auf Silberstreifen am Konjunkturhorizont hofften.

Auf der Unternehmensseite richteten sich hierzulande die Blicke unter anderem auf die Jahreszahlen des Dax-Konzerns HeidelbergCement. Der Baustoffkonzern profitierte im vierten Quartal von dem Bauboom in Deutschland und weltweiten Infrastrukturprogrammen.

Umsatz und Gewinne seien besser ausgefallen als befürchtet, erklärte ein Händler. Nach den Kursverlusten der vergangenen Monate könnte die seit Anfang 2019 laufende Erholung nun wieder Fahrt aufnehmen. Zuletzt stiegen die Aktien unter den Favoriten im Leitindex um fast 4 Prozent.

Die Papiere des Zahlungsdienstleisters Wirecard schwankten weiterhin stark. Die Bafin hatte am Montag Spekulanten den Wind aus den Segeln genommen, die auf einen fallenden Wirecard-Kurs setzen wollen. Für zwei Monate ist es nun verboten, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG zu begründen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen.

Der Wirecard-Konzern, dessen Aktien erst seit September 2018 Mitglied im Dax sind, steht wegen Vorwürfen der «Financial Times» («FT») bezüglich zweifelhafter Geschäftspraktiken unter Druck. Die Papiere waren im Februar im Tief bis auf 86 Euro eingebrochen. Wirecard dementiert die Vorwürfe der «FT». Am Dienstag knüpften die Anteilsscheine zuletzt an ihre Vortagesrally an und zogen um rund 5 Prozent an.

Schlusslicht im MDax waren die Papiere von ProSiebenSat.1 mit einem Minus von fast 5 Prozent. Ein Bericht im «Manager Magazin» über bevorstehende Veränderungen in der Führungsriege verstimmte die Anleger des Medienkonzerns. Das Unternehmen äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.

Ansonsten sorgte Tom Tailor für Gesprächsstoff. Die angeschlagene Bekleidungskette soll komplett chinesisch werden: Der Großaktionär Fosun aus China will das Hamburger Unternehmen übernehmen. Den Tom-Tailor-Aktionären werden 2,26 Euro je Aktie geboten. Die Anteilsscheine zogen um fast 12 Prozent auf 2,408 Euro an.