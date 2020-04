Börse in Frankfurt : Dax bleibt auch vor Ostern fest im Griff der Corona-Krise

Die Coronavirus-Krise wird auch in der verkürzten Vorosterwoche den deutschen Aktienmarkt fest im Griff haben.

von dpa

03. April 2020, 17:59 Uhr

Während in China allmählich wieder Normalität einkehrt und auch in Europa die Zahl der Neuinfektionen abzunehmen scheint, verschärft sich die Lage in der weltgrößten Volkswirtschaft, den USA. Das verunsichert und lässt weitere stärkere Schwankungen an den Börsen allgemein und damit auch am deutschen Aktienmarkt erwarten.

Am Freitag ging der deutsche Leitindex letztlich mit einem Minus von 0,47 Prozent auf 9525,77 Punkte aus dem Handel. Im Wochenverlauf hat er damit um etwas mehr als 1 Prozent nachgegeben.

Noch Mitte Februar war der Dax bei knapp unter 13 800 Punkten auf ein Rekordhoch gestiegen. Bald darauf setzte - ausgelöst durch die Corona-Pandemie - eine rasante Talfahrt ein. Bis Mitte März ist der deutsche Leitindex um 40 Prozent in Richtung 8200 Punkte abgestürzt. Seither versucht er sich an einer Erholung.

Ein weiterer Ausverkauf gilt aber als möglich. Denn bislang kann niemand das Ausmaß der Folgen der virusbedingten Einschränkungen für die Wirtschaft abschätzen. Daher rücken Konjunkturdaten - vor allem jene ab März - verstärkt in den Fokus. Unternehmensseitig dürften weitere Jahresziele zurückgenommen, Dividenden gestrichen und Aktienrückkaufprogramme ausgesetzt werden.

«Die Lage an den Aktienmärkten hat sich zuletzt zwar etwas beruhigt, dabei handelt es sich vermutlich aber lediglich um eine Zwischenerholung», schreibt Analyst Markus Reinwand von der Helaba. Er sieht typische Merkmale einer «Bärenmarkt-Rally», in der auf einen Absturz zwischenzeitlich deutliche Erholungsbewegungen folgen, bevor es zu weiteren Kurseinbrüchen kommt.

Uwe Streich von der LBBW geht ebenfalls davon aus, «dass die Märkte ihren Boden noch nicht ganz gefunden haben». Jochen Stanzl von CMC Markets hält sogar «panikartige Zustände» wie in den ersten beiden März-Wochen «zeitnah für denkbar», während Robert Halver von der Baader Bank optimistischer ist: «Emotional scheint das Schlimmste hinter uns zu liegen.» Halver hofft, dass den Börsen die zweite Verkaufswelle erspart bleibt.

Mit Hochspannung wird in der neuen Woche auf die Wirtschaftsdaten geschaut, auch wenn die Agenda recht dünn ist. «Die Auftragseingänge für die deutsche Industrie im Februar dürften die ersten Auswirkungen der Corona-Krise auf die deutsche Wirtschaft zeigen», erwartet Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank und verweist auf die schwächere Nachfrage aus China. Diese Daten werden am Montag veröffentlicht.

Die am Dienstag anstehenden Daten zur Produktion in Deutschland dürften weniger interessieren. Hier sollte die geringere Nachfrage im Februar noch nicht durchgeschlagen haben. Dagegen dürfte die ebenfalls für Dienstag geplante Telefonkonferenz der EU-Finanzminister für Aufmerksamkeit sorgen, denn da wird es um gemeinsame europäische Anstrengungen zur Bewältigung der Corona-Krise gehen.

Abgesehen vom Sitzungsprotokoll des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am Mittwochabend, das nach neuen Hinweisen zur US-Wirtschaftslage durchforstet werden dürfte, stehen am Donnerstag neue Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf der Agenda.